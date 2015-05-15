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    ​Мазахир Панахов: Списки избирателей будут подытожены до конца месяца

    Думаю, что проблем при процессе голосования на предстоящих в конце года парламентских выборах не возникнет

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Процесс составления списков избирателей по Азербайджану почти завершился".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

    По его словам, данная работа подытожится до конца месяца: "Мы должны постараться, чтобы права граждан не были ущемлены. В этом направлении ведется определенная работа. Думаю, что проблем при процессе голосования на предстоящих в конце года парламентских выборах не возникнет". 

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