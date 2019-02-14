Махмуд Мамед-Гулиев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении замминистра иностранных дел Махмуда Мамед-Гулиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в проведении внешней политики Азербайджанской Республики Махмуд Ахмед оглу Мамед-Гулиев награждаен орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Отметим, что Махмуд Мамед-Гулиев родился 15 февраля 1949 года в Гяндже. Завтра ему исполняется 70 лет.