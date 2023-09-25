Карабахский армянин: Азербайджанская сторона не оказывает на нас никакого давления

Представители сепаратистов, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, насильно выгоняют местных жителей из их родных домов.

Представители сепаратистов, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, насильно выгоняют местных жителей из их родных домов.

Об этом командированному в Лачын корреспонденту Report рассказал житель Агдере армянского происхождения Григорий (фамилию назвать отказался).

По его словам, в отличие от представителей бандитской хунты, азербайджанская сторона не оказывает никакого давления на мирное население Карабаха.

Григорий отметил, что теперь намерен переехать в Армению.

"Представитель исполнительной власти (сепаратистского режима – ред.) сказал, чтобы мы уезжали в Армению. Они насильно выселяют нас из наших домов", - сказал Григорий.

Мужчина также отметил, что раньше у него было много друзей азербайджанцев: "Вместе работали, вместе жили. Я много раз бывал в Баку. Азербайджанцы хороший народ. Раньше я занимался строительством. После Карабахской войны получил гражданство Армении. И сейчас азербайджанская сторона не оказывает на нас никакого давления", - сказал он.