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Камран Иманов: Армянская ложь должна быть разоблачена

Камран Иманов: Армянская ложь должна быть разоблачена Армянская ложь должна быть разоблачена.
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 10:40
Камран Иманов: Армянская ложь должна быть разоблачена

Армянская ложь должна быть разоблачена.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и сегодня встречаются армянские фальсификации.

"В 2022 году мы выпустили множество книг об армянских фальсификациях, разоблачив каждую из них. Известно, что этот народ предъявляет территориальные претензии к своим соседям и, чтобы оправдать эти посягательства, ищет свидетельства на землях, которые ему не принадлежат. В результате армяне присваивают материальное и нематериальное культурное наследие других народов", - сказал он.

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Версия на английском языке Kamran Imanov: Armenian lies must be exposed
Версия на азербайджанском языке Kamran İmanov: Erməni yalanları ifşa olunmalı, cavabsız qalmamalıdır

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