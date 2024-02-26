Камран Иманов: Армянская ложь должна быть разоблачена

Армянская ложь должна быть разоблачена.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов.
Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и сегодня встречаются армянские фальсификации.
"В 2022 году мы выпустили множество книг об армянских фальсификациях, разоблачив каждую из них. Известно, что этот народ предъявляет территориальные претензии к своим соседям и, чтобы оправдать эти посягательства, ищет свидетельства на землях, которые ему не принадлежат. В результате армяне присваивают материальное и нематериальное культурное наследие других народов", - сказал он.