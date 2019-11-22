Кабмину Нахчывана выделено 500 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по жилищному обеспечению инвалидов и семей шехидов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения обеспечения квартирами инвалидов и семей шехидов из суммы, указанной в подпункте 1.47.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделено 500 тысяч манатов.