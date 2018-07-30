Кабмин о подробностях беседы премьера с пытавшимся покончить с собой мужчиной

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "Премьер-министр Новруз Мамедов, услышав, что некто пытается свести счеты с жизнью, забравшись на мост около станции метро "Кероглу" в Баку, сменил маршрут и отправился на место происшествия".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Кабинета министров Акиф Али.

"Утром по дороге на работу премьер-министру сообщили, что один человек пытается покончить с собой на мосту. Несмотря на то, что он ехал по другой дороге, услышав о происшествии, тут же дал поручение, и кортеж поехал к месту происшествия, т.е. к мосту", - добавил представитель Кабмина.

По его словам, затем премьер наладил телефонную связь с пытавшимся покончить с собой человеком: "Во время разговора премьер-министр спросил, в чем проблема этого человека и как ему можно помочь. Новруз Мамедов провел с этим человеком и психологическую беседу".

Во время телефонного разговора премьер-министру стало известно, что пытавшимся покончить с собой является родившийся в 1969 году в Товузе рабочий Ахмедов Яшар Мамедали оглы:

"Яшар Ахмедов сказал, что, переживает за своих детей из-за семейного конфликта, и видит в этом шаге выход из ситуации".

После разговора с премьером Я.Ахмедов спустился вниз и был приглашен в Кабмин".

Акиф Али добавил, что премьер-министр дал поручение Госкомитету по проблемам семьи, женщин и детей и его руководству незамедлительно разобраться с этим вопросом:

"Я.Ахмедову также посоветовали встретиться с соответствующими структурами. Встречи сейчас продолжаются, ведется разбирательство, и только после этого станет известна правда".