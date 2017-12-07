Избран новый председатель Коллегии адвокатов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня проходит очередная конференция Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Report, на мероприятии в "Бульвар Отеле" принимают участие 116 делегатов.

Сначала был заслушан отчет заместителя председателя Коллегии Айдына Ахундова по 2012-2017 годам.

Затем была выдвинута кандидатура члена Президиума Коллегии, директора юридической компании "Бакинский юридический центр", председателя "Центра правовых реформ Азербайджана" Анара Багирова на пост председателя Президиума Коллегии. По результатам голосования А. Багиров избран председателем президиума на ближайшие 5 лет.

Отметим, что А. Багиров родился в 1976 году в Гяндже. Основные сферы его деятельности - это корпоративное право, коммерческое право, разрешение споров, банки, финансовое право и вопросы с недвижимостью. А. Багиров в 1997-2005 гг. занимался оказанием юридических услуг в коммерческих и некоммерческих организациях. С 2005 года А. Багиров - член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, а с 2012 года - член президиума Коллегии.

***11:39

Сегодня проходит очередная конференция Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Report, в проходящем в "Бульвар Отеле" мероприятии принимают участие 116 делегатов.

Сначала был заслушан отчет заместителя председателя Коллегии Айдына Ахундова по 2012-2017 годам.

На конференции обсудят ряд вопросов, а также изберут новых членов и председателя президиума Коллегии адвокатов. В ходе мероприятия будут выдвинуты кандидаты в члены президиума и на пост председателя.

Отметим, что председатель президиума Коллегии адвокатов Азер Тагиев в сентябре этого года по собственному желанию был освобожден от занимаемой должности. До избрания нового председателя, его полномочия исполняет заместитель председателя Фархад Наджафов.