Избиратели смогут проголосовать и с удостоверением личности с истекшим сроком действия

Обладатели удостоверений личности с истекшим сроком действия также смогут проголосовать на президентских выборах.

Обладатели удостоверений личности с истекшим сроком действия также смогут проголосовать на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал на заседании зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

По его словам, каждый гражданин сможет воспользоваться своим избирательным правом, поскольку личность можно установить даже по старому удостоверению.

"Удостоверения личности нового образца выдаются с 2018 года сроком на 10 лет. Проблема истечения срока действия может быть связана только с удостоверениями старого образца", - отметил Гасымов.