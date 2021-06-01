Из Германии возвращены 28 граждан Азербайджана

Государственная миграционная служба (ГМС) распространила информацию о возвращенных из Германии гражданах Азербайджана.

Государственная миграционная служба (ГМС) распространила информацию о возвращенных из Германии гражданах Азербайджана.

Как сообщили Report в управлении по связям с общественностью ведомства, 1 июня в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии проживающих без разрешения лиц" из Федеративной Республики Германия обратно в страну были приняты 28 граждан Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что процесс возвращения граждан осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией.

Отметим, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по оперативному решению трудностей и проблем, с которыми столкнулись возвращенные граждане Азербайджанской Республики, организации эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции их в общество.