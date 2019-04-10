ИВ Бинагадинского района назвала причину строительных работ в парке

"Согласно подписанному в декабре прошлого года президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, в целях продолжения благоустройства и созидательных мероприятий в Бинагадинском районе, в том числе проведения реконструкции в парке имени Айны Султановой, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Бинагадинского района выделено 1,5 млн манатов. Проводимые в парке работы по благоустройству и созиданию успешно продолжаются. Парк планируется сдать до лета".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Исполнительной власти Бинагадинского района.

"С согласия Объединения озеленительного хозяйства и министерства экологии и природных ресурсов деревья на территории подрезаны, произведут также посадку декоративных деревьев. Указанная территория предусмотрена не для какого-либо объекта, а для организации досуга жильцов", - говорится в информации.