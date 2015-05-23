​Ильхам Алиев удостоен высшей награды Международного Евразийского фонда печати

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ 22 мая в Баку состоялась церемония открытия нового главного офиса Международного Евразийского фонда печати – основного члена Экономического и Социального Совета ООН с консультативным статусом.

Как передает Report, на церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев был удостоен высшей награды Международного Евразийского фонда печати за исключительные заслуги в развитии гражданского общества в нашей стране и достижении прогресса в этой сфере.

Награда была вручена помощнику Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанову.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии, в которой приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, представители международных организаций, агентств ООН, медиа и гражданского общества, дипломатического корпуса, была разрезана лента в знак открытия главного офиса.

Участники церемонии ознакомились со зданием нового офиса, посмотрели фотостенды, отражающие деятельность фонда.

Поздравив Международный Евразийский фонд печати с открытием нового офиса, помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в стране начали развиваться строительство демократического гражданского общества, политический диалог, свободная печать. Великий лидер создал почву для формирования подобных институтов, обеспечил их развитие. «Одним из таких институтов гражданского общества является Международный Евразийский фонд печати, на открытие нового офиса которого мы сегодня собрались», - сказал А.Гасанов.

А.Гасанов подчеркнул, что Международный Евразийский фонд печати является классическим образцом неправительственных организаций в Азербайджане и более 20 лет осуществляет очень эффективную деятельность. «С этой точки зрения я высоко оцениваю деятельность Умуда Мирзоева и его профессиональной команды, от имени властей Азербайджана выражаю им благодарность. Сегодня в Азербайджане действуют 3500 таких неправительственных организаций, как Международный Евразийский фонд печати. Получая ежегодно гранты от различных доноров, они вносят свой вклад в строительство гражданского общества в Азербайджане. Процесс создания гражданского общества, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно и неуклонно продолжает Президент Ильхам Алиев», – сказал он.

Официальный представитель Администрации Президента довел до внимания, что некоторые пристрастные международные организации утверждают, что в Азербайджане якобы препятствуют деятельности институтов гражданского общества, для них не создается никаких условий. Открытие сегодня нового офиса Международного Евразийского фонда печати – самый веский ответ тем, кто так думает. Власти Азербайджана считают неправительственные организации, институты гражданского общества неотъемлемой составной частью государственной жизни. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что институты гражданского общества, политические партии, свободная печать – неотъемлемые составные части азербайджанского общества, и мы не представляем наше дальнейшее развитие без этих институтов. Именно благодаря созданным государственной политикой Азербайджана благоприятным условиям сегодня Международный Евразийский фонд печати является одним из членов Экономического и Социального Совета ООН с консультативным статусом, и у нас есть и другие организации данной категории. Политические партии, неправительственные организации, журналистские структуры Азербайджана достойно представляют нашу страну в международных организациях.

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам отметил, что сегодня Азербайджан осуществляет эффективное партнерство и сотрудничество с Европейским Союзом, Советом Европы, Европейским парламентом. Одной из сфер этого партнерства и сотрудничества является поддержка, оказываемая неправительственным организациям, придание всестороннего стимула их деятельности. Международный Евразийский фонд печати – одна из структур, оказывающих эффективную поддержку связям Азербайджана с этими организациями.

Выступивший на церемонии председатель Международного Евразийского фонда печати (МЕФП) Умуд Мирзоев отметил, что структура начала действовать в тяжелый период армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Международный Евразийский фонд печати, основная миссия которого заключается в доведении до мира правды о конфликтных регионах на постсоветском пространстве, стал пространством мира и дружбы, родным для иностранных журналистов и общественных деятелей. «Вспоминая о тех годах, я представляю первое место, в котором расположился МЕФП, - мой дом. Несмотря на тяжелые последствия войны, мы не свернули с этого пути, зная о том, насколько высока и миролюбива наша миссия, не сдались и расширили деятельность по пропаганде мира. Уже минуло 23 года с начала нашей деятельности. За этот период МЕФП наладил тесное сотрудничество с международными структурами, неправительственными организациями, авторитетными медиа-институтами», - сказал У.Мирзоев.

Подчеркнув исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в развитии гражданского общества в Азербайджане, Умуд Мирзоев отметил, что МЕФП является основным членом сектора НПО Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC) с консультативным статусом, членом Европейского совета по делам беженцев и вынужденных мигрантов (ECRE), Программы общественного и частного партнерства Государственного департамента США, Высшего совета Международного бюро мира (МБМ), президиума Международного института печати (МИП). «Открываемый нами главный офис МЕФП принимает на себя координаторские функции Бакинского регионального инициативного центра Международного института печати, Экономического и Социального Совета ООН по сектору НПО постсоветских стран, представительства Международного бюро мира в 18 странах Западной Азии»,- сказал он.

Председатель фонда отметил, что за минувший период МЕФП благодаря национальным и международным консультациям сыграл важную роль в создании модельных принципов совместной деятельности государственных и международных структур, институтов гражданского общества по выполнению работ в приоритетных сферах. С этой точки зрения успешной концепцией является определение целей устойчивого развития после 2015 года, в частности, модели сотрудничества МЕФП и партнеров по реализации социально-экономических, культурно-гуманитарных программ в регионах, пострадавших от войн.

В своем выступлении резидент-координатор Программы развития ООН (UNDP) в Азербайджане Антониус Брук сказал: «Я высоко оцениваю деятельность Международного Евразийского фонда печати за вклад в работу, проводимую в сфере развития медиа и гражданского общества в Азербайджане». А.Брок выразил заинтересованность в сотрудничестве с фондом. Было отмечено, что открытие офиса МЕФП, являющегося членом Экономического и Социального совета ООН с самым высоким статусом, является благоприятной возможностью с точки зрения пропаганды ценностей ООН. Поощрение устойчивого развития и большая социальная интеграция в Азербайджане, партнерство во имя создания мира под крышей этого здания обогатятся новыми идеями и откроют новые горизонты для сотрудничества представителей гражданского общества с ООН и его агентствами.

Председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджанской Республики, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев в своем выступлении высоко оценил деятельность МЕФП. Он отметил, что эта структура является многофункциональной организацией, и открытие сегодня нового офиса - это наглядное свидетельство внимания и заботы Азербайджанского государства о НПО.

Советник председателя Международного Евразийского фонда печати по международным вопросам Лютфул Кабир зачитал поздравительные послания международных организаций по случаю открытия офиса.

На церемонии помощнику Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанову, резиденту-координатору Программы развития ООН в Азербайджане Антониусу Бруку, руководителю представительства Европейского Союза в Азербайджане Малене Мард, послу Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши и руководителю отдела по связям с общественностью посольства США в Азербайджане Стивену Гайсу были вручены почетные дипломы МЕФП.