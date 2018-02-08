Ильхам Алиев: Поток молодежи в ПЕА продолжается

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Идеи являющейся ведущей политической силой в Азербайджане Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) поддерживаются народом, поток молодежи в эту политическую организацию, в членстве которой свыше 700 000 человек, продолжается".

Как сообщает Report, об этом участвующий на проходящем 8 февраля в Баку в Центре Гейдара Алиева VI съезде Партии "Ени Азербайджан" заявил во время выступления президент Ильхам Алиев.

Президент страны затронул активную роль созданной под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева ПЕА в общественно-политической жизни страны и сказал, что за последние 25 лет партия прошла славный путь и одержала победу на всех выборах.

Глава государства сказал, что в первые годы независимости плачевное положение в стране было устранено благодаря заслугам Гейдара Алиева, повторно пришедшего к власти по требованию народа.

Президент Ильхам Алиев заявил об успехах, достигнутых во всех направлениях жизни страны после 1993 года под руководством общенационального лидера.

Глава государства отметил об успешном продолжении после 2003 года в Азербайджане политики Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что на сегодняшний день Азербайджан является одной из самых безопасных стран в мире, где обеспечиваются все свободы, президент сказал, что политические и экономические реформы в стране и впредь должны быть продолжены параллельно.