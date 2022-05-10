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Хикмет Гаджиев: У гениев в календаре только дата рождения

Хикмет Гаджиев: У гениев в календаре только дата рождения У гениальных людей в календаре только дата рождения. Поэтому азербайджанский народ отмечает 10 мая именно как день рождения великого лидера. В сердцах азербайджанского народа живет наследие великого лидера, поскольку деятельность великого лидера была напр
Внутренняя политика
10 мая 2022 г. 10:49
Хикмет Гаджиев: У гениев в календаре только дата рождения

У гениальных людей в календаре только дата рождения. Поэтому азербайджанский народ отмечает 10 мая именно как день рождения великого лидера Гейдара Алиева. Наследие великого лидера живет в сердцах азербайджанского народа, поскольку его деятельность была напрямую связана с развитием Азербайджана, укреплением нашей государственности.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, феномен великого лидера нужно было рассматривать не только в контексте руководства Азербайджана: "Следует особо отметить, что так называемое карабахское движение - то есть оккупация Карабаха Арменией при поддержке армянского лобби и кругов - началось в конце 80-х годов, после отстранения великого лидера от руководства СССР и осуществления против него коварных планов. Однако они не приняли во внимание две вещи - решимость великого лидера и волю азербайджанского народа. Были заложены основы укрепления азербайджанской государственности. И этим шагом азербайджанское государство вступило в новый этап развития. Гениальных лидеров помнят не только по эпохе, в которой они жили, но и по политическому наследию, которое они оставили после себя".

Х.Гаджиев отметил, что политика, заложенная великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается и сегодня: "Он завещал только одно - освободить Карабах и наши земли от оккупации. 8 ноября 2020 года сердце Азербайджана - Шуша была освобождена от оккупации. Господин президент в своем обращении к нашему народу, азербайджанцам мира особо отметил, что выполнил завещание отца".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Geniuses only have their date of birth marked on calendar
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Təqvimdə dahi insanların yalnız doğum günü olur"

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