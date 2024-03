Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в соцсети Х публикацией в связи с Международным женским днем – 8 Марта.

"Перед лицом азербайджанских женщин, занимающихся гуманитарным разминированием, которые, рискуя собственной жизнью на заминированных территориях, спасают жизни других людей, дюйм за дюймом очищая наши земли от заложенных Арменией "семян смерти" - мин, я поздравляю всех женщин с Международным женским днем. Спасение одной жизни - это спасение мира!".