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Хиджран Гусейнова: Азербайджан совершенствовал законодательство по предотвращению гендерного насилия

Хиджран Гусейнова: Азербайджан совершенствовал законодательство по предотвращению гендерного насилия На сегодняшний день Азербайджан добился значительного прогресса в совершенствовании законодательства, направленного на предупреждения и предотвращения насилия в отношении женщин.
Внутренняя политика
14 июня 2023 г. 12:53
Хиджран Гусейнова: Азербайджан совершенствовал законодательство по предотвращению гендерного насилия

На сегодняшний день Азербайджан добился значительного прогресса в совершенствовании законодательства, направленного на предупреждения и предотвращения насилия в отношении женщин.

Как передает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на Форуме инноваций и конкурентоспособности правительств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, организованном ASAN Xidmet.

По словам Х.Гусейновой, современное законодательство Азербайджана стимулирует равные права мужчин и женщин.

"Обеспечение гендерного равенства является одной из целей политики развития Азербайджана",- сказала она.

Х.Гусейнова подчеркнула, что с распространением цифровых технологий участие женщин в управленческой сфере увеличилось, что не может не радовать.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Gender bərabərliyi istiqamətində kifayət qədər irəliləyiş əldə etmişik"

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