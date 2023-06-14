Хиджран Гусейнова: Азербайджан совершенствовал законодательство по предотвращению гендерного насилия

На сегодняшний день Азербайджан добился значительного прогресса в совершенствовании законодательства, направленного на предупреждения и предотвращения насилия в отношении женщин.

На сегодняшний день Азербайджан добился значительного прогресса в совершенствовании законодательства, направленного на предупреждения и предотвращения насилия в отношении женщин.

Как передает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на Форуме инноваций и конкурентоспособности правительств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, организованном ASAN Xidmet.

По словам Х.Гусейновой, современное законодательство Азербайджана стимулирует равные права мужчин и женщин.

"Обеспечение гендерного равенства является одной из целей политики развития Азербайджана",- сказала она.

Х.Гусейнова подчеркнула, что с распространением цифровых технологий участие женщин в управленческой сфере увеличилось, что не может не радовать.