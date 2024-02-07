Гусман: В 2024 году на выборах президента Азербайджана выросла активность

Выборы президента Азербайджана в 2024 году от предыдущих отличает высокая активность.

Выборы президента Азербайджана в 2024 году от предыдущих отличает высокая активность.

Как передает Report, об заявил NEWS.ru первый заместитель гендиректора ТАСС и наблюдатель от СНГ Михаил Гусман.

Он добавил, что проходящий избирательный процесс очень знаменателен и показателен.

"Активность на этих выборах больше, чем на предыдущих. Это правда. Просто народ в массовом порядке приходит на выборы. Причем, знаете, что называется, специально не агитировали. Не было такого, чтобы специально созывали. Это, мне кажется, фактор того, что сегодня Азербайджан является страной, где нет оккупированных территорий в результате войны, победоносной для республики. Это очень сильно повлияло на воодушевление людей на выборах", - отметил он.