Группе сотрудников Генпрокуратуры присвоены высшие специальные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Прокуратуры Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса присвоено:
Мусаеву Эльнуру Новруз оглу – начальнику Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики
Алиеву Вугару Нуреддин оглу - начальнику Управления координации вопросов специальной конфискации Генпрокуратуры Азербайджанской Республики
Султанову Эльдару Аслан оглу - начальнику Управления организации работы с документами и обращениями Генпрокуратуры Азербайджанской Республики
Ахмедову Мубаризу Гусейн оглу – начальнику Научно-образовательного центра Генпрокуратуры Азербайджанской Республики.