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Группе сотрудников Генпрокуратуры присвоены высшие специальные звания

Группе сотрудников Генпрокуратуры присвоены высшие специальные звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Прокуратуры Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
30 сентября 2021 г. 16:07
Группе сотрудников Генпрокуратуры присвоены высшие специальные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Прокуратуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса присвоено:

Мусаеву Эльнуру Новруз оглу – начальнику Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики

Алиеву Вугару Нуреддин оглу - начальнику Управления координации вопросов специальной конфискации Генпрокуратуры Азербайджанской Республики

Султанову Эльдару Аслан оглу - начальнику Управления организации работы с документами и обращениями Генпрокуратуры Азербайджанской Республики

Ахмедову Мубаризу Гусейн оглу – начальнику Научно-образовательного центра Генпрокуратуры Азербайджанской Республики. 

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluğun bir qrup əməkdaşına ali xüsusi rütbələr verilib

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