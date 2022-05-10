Группе деятелей культуры назначена персональная пенсия президента

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия президента Азербайджана присуждается следующим лицам:

Абдуллаев Кязым Анвер оглу

Балаев Мамедали Башир оглу

Иманова Гульбаджи Алиакбар кызы

Гараев Фарадж Гара оглу

Новрузова Нубар Гулу кызы

Садыгов Фаиг Абульфаз оглу

Вердиев Фикрет Сулейман оглы.