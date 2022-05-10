Группе деятелей культуры назначена персональная пенсия президента

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия президента Азербайджана присуждается следующим лицам:
Абдуллаев Кязым Анвер оглу
Балаев Мамедали Башир оглу
Иманова Гульбаджи Алиакбар кызы
Гараев Фарадж Гара оглу
Новрузова Нубар Гулу кызы
Садыгов Фаиг Абульфаз оглу
Вердиев Фикрет Сулейман оглы.