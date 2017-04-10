Группа строителей удостоена почетных званий и медалей - СПИСОК

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам строительства.

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии строительного комплекса в Азербайджанской Республике почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Абдуллаеву Гасыму Исрафил оглу

Албендову Вели Наби оглу

Гасымову Гасыму Мамед оглу

Гулиеву Джебраилу Алияр оглу

Мухтарзаде Ибрагиму Ганбар оглу

Мустафазаде Насиру Надир оглу

Папагчыеву Юсифу Паша оглу

Рагимову Худаяру Ганифа оглу

Сеидову Мирабдулле Ага оглу.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии строительного комплекса в Азербайджанской Республике медалью "Терегги" награждаются следующие лица:

Аббасов Ариф Алиф оглу

Аббасов Ризван Хейбяр оглу

Бабаев Вахид Мухаммед оглу

Бабаева Алидя Малик гызы

Байрамов Кямандар Ахмед оглу

Бадалов Вахид Алиабас оглу

Джафаров Ариф Али оглу

Алиев Эльнур Али оглу

Аскеров Бахруз Али оглу

Гаджиев Ильхам Гурбан оглу

Ибрагимов Тельман Сабир оглу

Исмайлов Васиф Султан оглу

Керимов Эльман Наджаф оглу

Керимов Али Мухаммедович

Гулиев Сямаил Исмаил оглу

Гулиев Тельман Гусейн оглу

Гурбанов Шахин Муса оглу

Мамедов Надир Магеррам оглу

Нематли Азер Ильяс оглу

Набиев Акиф Муса оглу

Садыгов Садиг Иззет оглу

Сеидов Джалал Акбер оглу

Тахмазов Фархад Илахи оглу.