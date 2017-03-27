Группа сотрудников СГБ удостоена высших воинских званий, орденов и медалей - СПИСОК

27 марта, 2017 20:07

© Courtesy İmage Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики высших воинских званий. Как сообщает Report, согласно документу, высшее воинское звание генерал-майора присвоено следующим сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики: Рауфу Рафик оглу Халафову - полковник Ильгару Али оглу Мусаеву - полковник Сахибу Новруз оглу Нагиеву - полковник Асифу Мустафа оглу Рустамову - полковник. Согласно другому распоряжению главы государства, за отличие при обеспечении национальной безопасности Азербайджанской Республики, предотвращении разведывательно-подрывной деятельности зарубежных органов спецслужб, борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью награждаются следующие сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики: орденом "За службу Отечеству" 2-й степени: Рзаев Джейхун Фарзалы оглу – генерал-майор орденом "За службу Отечеству" 3-й степени: Алекберов Фазиль Нариман оглу – генерал-майор Фарзалиев Султан Джаваншир оглу - полковник Усубов Муталлим Махиш оглу - полковник медалью "За Родину": Агаев Рамиль Агами оглу - майор Джафаров Шахруз Джалаледдин оглу - капитан Сафаров Фуад Вагиф оглу - полковник Сулейманов Эльшан Музаффар оглу - майор медалью "За отвагу": Ализаде Хагани Суджаят оглу – младший сержант Фарзалиев Мурадхан Ариф оглу - капитан Расулов Рамин Габиль оглу - майор Юсифзаде Эмин Эльхан оглу - капитан медалью "За военные заслуги": Багиров Эльнур Бахтияр оглу - майор Байрамлы Эльбрус Бинали оглу – полковник-лейтенант юстиции Хамзаев Рашад Фиридун оглу - полковник Гасымов Сабухи Вагиф оглу - майор Мамедов Мадар Ибрагим оглу - капитан Масимов Назим Аббас оглу - капитан Mусаев Мехман Фикрет оглу - полковник Пашаев Эльнур Эльман оглу - капитан. Еще одним распоряжением президента Ильхама Алиева заместителю начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики Джейхуну Вагиф оглу Шадлинскому присвоено высшее воинское звание генерал-майора.