Группа сотрудников СГБ удостоена высших воинских званий, орденов и медалей - СПИСОК

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики высших воинских званий.
Как сообщает Report, согласно документу, высшее воинское звание генерал-майора присвоено следующим сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:
Рауфу Рафик оглу Халафову - полковник
Ильгару Али оглу Мусаеву - полковник
Сахибу Новруз оглу Нагиеву - полковник
Асифу Мустафа оглу Рустамову - полковник.
Согласно другому распоряжению главы государства, за отличие при обеспечении национальной безопасности Азербайджанской Республики, предотвращении разведывательно-подрывной деятельности зарубежных органов спецслужб, борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью награждаются следующие сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики:
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени:
Рзаев Джейхун Фарзалы оглу – генерал-майор
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:
Алекберов Фазиль Нариман оглу – генерал-майор
Фарзалиев Султан Джаваншир оглу - полковник
Усубов Муталлим Махиш оглу - полковник
медалью "За Родину":
Агаев Рамиль Агами оглу - майор
Джафаров Шахруз Джалаледдин оглу - капитан
Сафаров Фуад Вагиф оглу - полковник
Сулейманов Эльшан Музаффар оглу - майор
медалью "За отвагу":
Ализаде Хагани Суджаят оглу – младший сержант
Фарзалиев Мурадхан Ариф оглу - капитан
Расулов Рамин Габиль оглу - майор
Юсифзаде Эмин Эльхан оглу - капитан
медалью "За военные заслуги":
Багиров Эльнур Бахтияр оглу - майор
Байрамлы Эльбрус Бинали оглу – полковник-лейтенант юстиции
Хамзаев Рашад Фиридун оглу - полковник
Гасымов Сабухи Вагиф оглу - майор
Мамедов Мадар Ибрагим оглу - капитан
Масимов Назим Аббас оглу - капитан
Mусаев Мехман Фикрет оглу - полковник
Пашаев Эльнур Эльман оглу - капитан.
Еще одним распоряжением президента Ильхама Алиева заместителю начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики Джейхуну Вагиф оглу Шадлинскому присвоено высшее воинское звание генерал-майора.
News DepartmentАвтор новости
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