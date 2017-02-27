Госкомитет обратился к вынужденным переселенцам

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обратился к вынужденным переселенцам.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, в обращении говорится, что, в соответствии с указом президента Азербайджана №1243 от 14 февраля 2017 года "О внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики № 1206 от 23 января 2017 года "Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц", исполнительным властям местных и оккупированных районов, коммунальным службам поручено составить список вынужденных переселенцев, фактически проживающих на указанных объектах и представить его Госкомитету.

Однако в связи с тем, что процесс подготовки и уточнения этого списка затянулся, выплаты коммунальным службам и единое ежемесячное пособие за февраль вынужденным переселенцам будут выплачены за два месяца в марте.