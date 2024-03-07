Госкомитет: Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены

Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены.

Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с религиозными структурами.

Было отмечено, что прошедшие аттестацию религиозные деятели получили право продолжить свою деятельность в ближайшие 5 лет, дополнительных привилегий для них не предусмотрено, а продвижение в должности возможно лишь посредством собеседования.

Результат аттестации также не повлияет на размер финансовой поддержки, оказываемой религиозным деятелям Фондом пропаганды духовных ценностей.

В Азербайджане аттестация религиозных деятелей впервые проведена 4-6 марта этого года. В ней планировалось участие 64 религиозных деятелей, однако трое из них не представили в Госкомитет необходимые документы, еще двое по определенным причинам не смогли принять участие в аттестации.