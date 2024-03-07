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Госкомитет: Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены

Госкомитет: Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены.
Внутренняя политика
7 марта 2024 г. 16:48
Госкомитет: Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены

Для прошедших аттестацию религиозных деятелей льготы не предусмотрены.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с религиозными структурами.

Было отмечено, что прошедшие аттестацию религиозные деятели получили право продолжить свою деятельность в ближайшие 5 лет, дополнительных привилегий для них не предусмотрено, а продвижение в должности возможно лишь посредством собеседования.

Результат аттестации также не повлияет на размер финансовой поддержки, оказываемой религиозным деятелям Фондом пропаганды духовных ценностей.

В Азербайджане аттестация религиозных деятелей впервые проведена 4-6 марта этого года. В ней планировалось участие 64 религиозных деятелей, однако трое из них не представили в Госкомитет необходимые документы, еще двое по определенным причинам не смогли принять участие в аттестации.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: Attestasiyadan keçən din xadimlərinə imtiyazlar nəzərdə tutulmayıb

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