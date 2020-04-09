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Госагентству по обязательному медицинскому страхованию выделено 97 млн манатов

Госагентству по обязательному медицинскому страхованию выделены средст

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств для закупки медицинского оборудования и других медицинских средств в рамках осуществляемых в Азербайджанской Республике мер в сфере здравоохранения против пандемии коронавируса.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для закупки медицинского оборудования и других медицинских средств в рамках осуществляемых в Азербайджанской Республике мер в сфере здравоохранения против пандемии коронавируса из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию выделено 97 млн манатов.

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