Главный архитектор Барды освобожден от занимаемой должности

Барда. 24 мая. REPORT.AZ/ В исполнительной власти Бардинского района произошли кадровые изменения.

Как передает карабахское бюро Report, заведующий отделом архитектуры и строительства районной ИВ, главный архитектор Рашид Салман оглу Сулейманов освобожден от занимаемой должности.

Распоряжением главы районной ИВ Видади Исаева на эту должность назначен Тогрул Фахреддин оглу Шадлинский. Т. Шадлинский до этого назначения работал на позиции ведущего консультанта в отделе архитектуры и строительства.

Отметим, что Р. Сулейманов ушел с должности по собственному желанию в связи с проблемами со здоровьем. На этой должности он работал с 2011 года.