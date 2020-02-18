​Глава отдела АП: Внеочередные выборы в ММ - часть масштабных реформ

"Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, состоявшиеся 9 февраля этого года, являются неотъемлемой частью широкомасштабных реформ".

Как сообщает Report, это отражено в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова.

В статье отмечается, что международные наблюдатели высоко оценили проведение этих выборов в соответствии с международными стандартами, в условиях справедливости и полной прозрачными, данные выборы стали примером подлинного гражданского участия, свободного выражения воли народа, также торжества демократии.