 Наверх

Глава отдела АП: Внеочередные выборы в ММ - часть масштабных реформ

​Глава отдела АП: Внеочередные выборы в ММ - часть масштабных реформ

"Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, состоявшиеся 9 февраля этого года, являются неотъемлемой частью широкомасштабных реформ".

Как сообщает Report, это отражено в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова.

В статье отмечается, что международные наблюдатели высоко оценили проведение этих выборов в соответствии с международными стандартами, в условиях справедливости и полной прозрачными, данные выборы стали примером подлинного гражданского участия, свободного выражения воли народа, также торжества демократии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!