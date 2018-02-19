Глава ИВ: Минимальная сумма, выданная переселенным с Баилово лицам для аренды жилья, составляет 260 манатов

© Report/ Elchin Murad

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "На первичном этапе 67 семьям в оползневой зоне на Баилово будут выданы средства для аренды жилья. Сумма зависит от количества членов семьи".

Как сообщает Report, об этом на встрече с жителями указанной территории заявил глава ИВ Сабаильского района Эльдар Азизов.

По его словам, минимальная сумма для аренды жилья составляет 260 манатов: "Граждане смогут получить деньги с завтрашнего дня. Будет открыт банковский счет, и люди смогут получить сумму, предъявив удостоверение личности. На данный момент документы представили 67 семей и им выдадут деньги. Людям, чье жилье разрушилось, будет выдана компенсация. Таких домов 4. Сумма компенсации соответствует нормативам".

Э.Азизов отметил, что в опасной зоне расположено 98 домов, 90% из которых построены до 2000 года и лишь один из них имеет соответствующие документы: "Все будет зависеть от заключения специалистов. Есть территории, где нет основания для беспокойства. Решение относительно территории будет принято после заключения специалистов. Там есть дома, которые нельзя назвать жильем, это просто постройки. Несмотря на это, государство проявляет ко всем одинаковое отношение. В других странах ситуация немного иная. Они считают, почему государство должно выдавать компенсацию при отсутствии документов? В Азербайджане же совсем другой подход. Государство проявляет заботу и внимание. Жителям нужно иметь немного терпения и все будет в норме".

Глава ИВ также коснулся времени, в течение которого люди будут жить на съемных квартирах: "Все зависит от заключения специалистов. Это может быть 1, 3, 5 месяцев и больше".