Глава ИВ Гедабека: Некоторые муниципалитеты паутиной заросли

Баку. 16 января REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти Гедабекского района Ибрагим Мустафаев подверг критике работу некоторых муниципалитетов.

Как сообщает Report, он обвинил глав муниципалитетов в бездействии.

"Некоторые муниципалитеты уже паутиной заросли", - сказал И. Мустафаев.

Глава Исполнительной власти выразил обеспокоенность по поводу числа получающих пенсию инвалидов: "Как это получается, что около 7000 человек из 16 000 населения получают пенсии по инвалидности? Видимо, имеются некоторые негативные моменты. Мы должны вместе бороться со всем этим".

Также глава Исполнительной власти заявил, что необходимо заботиться о здоровых семьях и попытаться предотвратить разводы: "К сожалению, статистика в таком горном районе, как Гедабек, оставляет желать лучшего, и это должно нас беспокоить".

Напомним, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым 28 августа, Ибрагим Мустафаев назначен главой Исполнительной власти Гедабекского района.