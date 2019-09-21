Глава государства: "Сегодня нефтегазовый сектор Азербайджана переживает новый период развития"

Сегодня в Азербайджане очень знаменательный день. Сегодня мы отмечаем День нефтяников. Сердечно поздравляю всех азербайджанских нефтяников с профессиональным праздником, желаю им новых успехов, новых побед. Профессия нефтяника всегда была очень уважаемой в Азербайджане. Так обстоит дело сегодня, так будет и завтра.Азербайджанские нефтяники проделали огромную работу, направленную на наращивание экономической мощи страны, внесли большой вклад в это дело. Сегодня нефтегазовый сектор Азербайджана переживает новый период развития.

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников.

"Как вам известно, промышленном способом первая нефть в мире была добыта именно в Азербайджане. Первая в мире нефтяная скважина в центре нашего города функционирует сегодня как туристический объект. С того дня по настоящее время в Азербайджане были добыты большие объемы нефти. Как вам известно, на морских месторождениях впервые в мире нефть также была добыта в Азербайджане, и сегодня мы являемся свидетелями нового этапа в нефтяной промышленности Азербайджана.

Сегодня азербайджанская нефть служит независимому Азербайджанскому государству. Все мы хорошо помним, что подписание «Контракта века» создало условия для вступления нашей страны в новый этап. В начале 1990-х годов молодое независимое Азербайджанское государство столкнулось с огромными трудностями, вызовами. Некомпетентность, неудовлетворительная деятельность, предательские шаги тогдашней власти поставили нашу страну у края пропасти. 1991-1993 годы останутся в нашей истории как тяжелые, трагические годы. Наша страна переживала кризис – политический, экономический, промышленность находилась в парализованном состоянии. Спад, переживаемый в экономической сфере, чинил огромные препятствия развитию молодой независимой страны.

Азербайджанский народ, продемонстрировав присущую ему мудрость, обратился в 1993 году к великому лидеру Гейдару Алиеву и пригласил его к власти. С того времени Азербайджан переживает период стабильности, идет по пути развития. Реформы, проводимые с 1993 года по сегодняшний день, проделанная работа, представляют Азербайджан в мире как успешно развивающуюся страну. Переживаемый в то время экономический и политический кризис был источником большой угрозы. Смелость, дальновидность, самоотверженность Гейдара Алиева смогли защитить Азербайджан от всех бед. Был положен конец гражданской войне, Азербайджан вступил на путь реформ. Была принята Конституция независимого государства. Незаконные вооруженные формирования были разоружены, в стране был наведен порядок. Конечно, необходимо было предпринять серьезные шаги, связанные с дальнейшем развитием нашей страны, и подписание «Контракта века» занимает особое место среди этих шагов",- заявил глава государства.