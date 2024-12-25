Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что по факту крушения самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Актау, Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц), предварительное расследование поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.
Ведомство указывает, что члены следственной группы, созданной в Генеральной прокуратуре, под руководством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова командированы в Казахстан.
Генпрокуратурой Азербайджана также направлено обращение в Генеральную прокуратуру Казахстана для проведения соответствующих следственных и других необходимых процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела.
"Совместно с соответствующими государственными органами Азербайджана проводятся мероприятия по расследованию причин катастрофы и принятию неотложных мер", - отмечает ведомство.
Генеральная прокуратура Азербайджана выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.