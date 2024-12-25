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Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане 13:18
Внутренняя политика
25 декабря 2024 г. 13:40
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что по факту крушения самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Актау, Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц), предварительное расследование поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Ведомство указывает, что члены следственной группы, созданной в Генеральной прокуратуре, под руководством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова командированы в Казахстан.

Генпрокуратурой Азербайджана также направлено обращение в Генеральную прокуратуру Казахстана для проведения соответствующих следственных и других необходимых процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела.

"Совместно с соответствующими государственными органами Азербайджана проводятся мероприятия по расследованию причин катастрофы и принятию неотложных мер", - отмечает ведомство.

Генеральная прокуратура Азербайджана выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches criminal investigation into AZAL plane crash in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Baş prokurorluqda Aktauda sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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