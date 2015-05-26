Фуад Алескеров: Члены судебно-правового совета должны чувствовать возлагаемую на них большую ответственность

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "За предыдущие годы судебно-правовой совет сыграл важную роль в обеспечении деятельности судов. Сегодня эта роль возрастает. Изменения, внесенные в последние годы в законодательство о судебно-правовых советах, расширили полномочия данной структуры в связи с выполнением функций самоуправления судебных органов. В результате совет получил дополнительные правовые средства для рационального решения вопросов, связанных с судами и судьями”. Как сообщает Report, об этом заявил директор отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента, член судебно-правового совета (СПС) Фуад Алескеров во время выступления на международной конференции "Роль судебных органов в демократическом обществе", посвященной 10-летию деятельности СПС.

Представитель президентской администрации отметил, что создание судебного-правового совета 10 лет назад внесло большой вклад в развитие судебной системы.

Фуад Алескеров подчеркнул, что совет строит свою деятельность на принципах независимости, законности, прозрачности, беспристрастности и объективности, в результате чего завоевал доверие общества.

"Решения, принятые судами, оказывают влияние на многие сферы жизни общества. С этой точки зрения члены судебно-правового совета должны чувствовать возлагаемую на них большую ответственность и должны принципиально относиться к выполнению своих обязательств".

Представитель Администрации президента выразил уверенность в том, что члены судебно-правового совета выполнят эти обязательства должным образом и достигнут новых успехов в деятельности по усовершенствованию судебной системы Азербайджана.