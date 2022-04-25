Фонд YAŞAT прокомментировал утверждения о незавершенном лечении ветеранов

Директор Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов прокомментировал утверждения о том, что лечение ветеранов Отечественной войны в Турции осталось незавершенным (не доведено до конца) и их вернули в страну.

Директор Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов прокомментировал утверждения о том, что лечение ветеранов Отечественной войны в Турции осталось незавершенным (не доведено до конца) и их вернули в страну.

Как сообщает Report, он назвал эти обвинения необоснованными.

"В настоящее время в Турции продолжается лечение 35 наших ветеранов. Их лечение завершится и они будут возвращены в страну только после соответствующего заключения врачей. А после этого структуры здравоохранения страны и Фонд YAŞAT выполняют свою работу в этой связи. Никакое лечение не может остаться незаконченным. Потому что сроки начала и завершения терапии, процедуры сообщаются специалистами. Мы действуем согласно их заключениям. Лечение всех ветеранов доводится до конца. Это не может быть предметом обсуждения", - отметил Э.Гусейнов.