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Фонд YAŞAT прокомментировал утверждения о незавершенном лечении ветеранов

Фонд YAŞAT прокомментировал утверждения о незавершенном лечении ветеранов Директор Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов прокомментировал утверждения о том, что лечение ветеранов Отечественной войны в Турции осталось незавершенным (не доведено до конца) и их вернули в страну.
Внутренняя политика
25 апреля 2022 г. 12:25
Фонд YAŞAT прокомментировал утверждения о незавершенном лечении ветеранов

Директор Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов прокомментировал утверждения о том, что лечение ветеранов Отечественной войны в Турции осталось незавершенным (не доведено до конца) и их вернули в страну.

Как сообщает Report, он назвал эти обвинения необоснованными.

"В настоящее время в Турции продолжается лечение 35 наших ветеранов. Их лечение завершится и они будут возвращены в страну только после соответствующего заключения врачей. А после этого структуры здравоохранения страны и Фонд YAŞAT выполняют свою работу в этой связи. Никакое лечение не может остаться незаконченным. Потому что сроки начала и завершения терапии, процедуры сообщаются специалистами. Мы действуем согласно их заключениям. Лечение всех ветеранов доводится до конца. Это не может быть предметом обсуждения", - отметил Э.Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке YAŞAT qazilərin müalicəsinin yarımçıq dayandırılması ilə bağlı iddialara münasibət bildirib

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