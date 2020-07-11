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Фонд Гейдара Алиева помог семье еще одного шехида 

Фонд Гейдара Алиева помог семье еще одного шехида  Ильгар Рассоха, сын Валерия Рассохи, погибшего в Агдаре во время армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта в 1994 году, вместе с двумя дочерьми проживал на территории кладбища в поселке Забрат. Ильгару, сыну шехида и его дочерям в возрасте 3
Внутренняя политика
11 июля 2020 г. 18:56
Фонд Гейдара Алиева помог семье еще одного шехида 

Ильгар Рассоха, сын Валерия Рассохи, погибшего в Агдаре во время армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта в 1994 году, вместе с двумя дочерьми проживал на территории кладбища в поселке Забрат. Ильгару, сыну шехида и его дочерям в возрасте 3 и 10 лет пришлось долго жить в непригодном для жизни доме.


Как передает Report, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, узнав о плачевном состоянии дома семьи шехида, дала указание построить и сдать в эксплуатацию новый индивидуальный жилой дом со всеми бытовыми условиями. В результате за короткий срок Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Алиева, обеспечил строительство нового дома.


Новый дом, возведенный по адресу улица Эльдара Халилова, 3-й переулок в поселке Забрат, передан семье шехида. Дом обставлен кухонной, а также жилой и спальной мебелью, для детей приобретены одежда и игрушки.


В интервью Ильгар Рассоха выразил свою признательность Президенту Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за проявленное внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondu daha bir şəhid ailəsinə dəstək oldu

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