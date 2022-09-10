Еще 62 жителя Агалы возвращаются в родное село

Сегодня началось переселение еще 62 жителей села Агалы из городка "Зангилан" для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района в родное село.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Жителей провожали директор департамента репатриации Госкомитета Натиг Гусейнов, глава исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
13 семей отправились в родное село Агалы на автомобилях, выделенных Госкомитетом.
Распределение домов осуществлялось по жребию на основании действующих правил предоставления новых жилых площадей вынужденным переселенцам.
Всего на сегодняшний день в село Агалы Зангиланского района переселено 66 семей - 326 человек.
Еще 62 жителя Агалы возвращаются в родное селоЕще 62 жителя Агалы возвращаются в родное село Сегодня началось переселение еще 62 жителей села Агалы из городка "Зангилан" для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района в родное село. Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных перес
Внутренняя политика
10 сентября 2022 г. 12:16
https://static.report.az/photo/ac361661-c5a7-3588-aed0-b466fa564702.jpg
Сегодня началось переселение еще 62 жителей села Агалы из городка "Зангилан" для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района в родное село.
Версия на азербайджанском языке ФотоAğalının daha 62 sakini doğma yurduna qayıdır