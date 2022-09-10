Еще 62 жителя Агалы возвращаются в родное село

Еще 62 жителя Агалы возвращаются в родное село

Сегодня началось переселение еще 62 жителей села Агалы из городка "Зангилан" для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района в родное село. Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных перес

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Сегодня началось переселение еще 62 жителей села Агалы из городка "Зангилан" для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района в родное село.



Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.



Жителей провожали директор департамента репатриации Госкомитета Натиг Гусейнов, глава исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов и другие официальные лица.



13 семей отправились в родное село Агалы на автомобилях, выделенных Госкомитетом.



Распределение домов осуществлялось по жребию на основании действующих правил предоставления новых жилых площадей вынужденным переселенцам.



Всего на сегодняшний день в село Агалы Зангиланского района переселено 66 семей - 326 человек. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram