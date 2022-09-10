О нас

Еще 62 жителя Агалы возвращаются в родное село

Еще 62 жителя Агалы возвращаются в родное село Сегодня началось переселение еще 62 жителей села Агалы из городка "Зангилан" для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района в родное село. Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных перес
Внутренняя политика
10 сентября 2022 г. 12:16
Еще 62 жителя Агалы возвращаются в родное село

Сегодня началось переселение еще 62 жителей села Агалы из городка "Зангилан" для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района в родное село.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Жителей провожали директор департамента репатриации Госкомитета Натиг Гусейнов, глава исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

13 семей отправились в родное село Агалы на автомобилях, выделенных Госкомитетом.

Распределение домов осуществлялось по жребию на основании действующих правил предоставления новых жилых площадей вынужденным переселенцам.

Всего на сегодняшний день в село Агалы Зангиланского района переселено 66 семей - 326 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAğalının daha 62 sakini doğma yurduna qayıdır

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi