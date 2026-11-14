Иран назвал условия возобновления инспекций МАГАТЭ
- 14 ноября, 2026
- 12:41
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Постоянное представительство Ирана в Вене (Австрия) заявило, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опирается на "технически и юридически несостоятельные" резолюции против Тегерана.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представительства.
Иранская сторона утверждает, что удары США и Израиля по ядерным объектам разрушили базовые условия безопасности, из-за чего проведение регулярных инспекций МАГАТЭ стало невозможным.
В представительстве указали на необходимость учитывать озабоченность Тегерана вопросами безопасности при возобновлении инспекций.
"Обычный порядок применения гарантий не может быть восстановлен в ненормальных условиях", - говорится в заявлении.
Иранская сторона призвала Совет управляющих МАГАТЭ сосредоточиться на устранении коренных причин кризиса.
Заявление последовало после распространения доклада МАГАТЭ с призывом восстановить доступ инспекторов к объектам для контроля за иранской ядерной программой.