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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Иран назвал условия возобновления инспекций МАГАТЭ

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 12:41
    Иран назвал условия возобновления инспекций МАГАТЭ

    Постоянное представительство Ирана в Вене (Австрия) заявило, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опирается на "технически и юридически несостоятельные" резолюции против Тегерана.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представительства.

    Иранская сторона утверждает, что удары США и Израиля по ядерным объектам разрушили базовые условия безопасности, из-за чего проведение регулярных инспекций МАГАТЭ стало невозможным.

    В представительстве указали на необходимость учитывать озабоченность Тегерана вопросами безопасности при возобновлении инспекций.

    "Обычный порядок применения гарантий не может быть восстановлен в ненормальных условиях", - говорится в заявлении.

    Иранская сторона призвала Совет управляющих МАГАТЭ сосредоточиться на устранении коренных причин кризиса.

    Заявление последовало после распространения доклада МАГАТЭ с призывом восстановить доступ инспекторов к объектам для контроля за иранской ядерной программой.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Иранская ядерная программа Рафаэль Гросси
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