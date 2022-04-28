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Эльдар Азизов о судьбе аварийных домов в Баку

Эльдар Азизов о судьбе аварийных домов в Баку Для инвентаризации аварийных, истощивших свой ресурс многоквартирных жилых зданий в Баку и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности жильцов этих зданий создана соответствующая комиссия.
Внутренняя политика
28 апреля 2022 г. 13:55
Эльдар Азизов о судьбе аварийных домов в Баку

Для инвентаризации аварийных, истощивших свой ресурс многоквартирных жилых зданий в Баку и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности жильцов этих зданий создана соответствующая комиссия.

Как сообщает Report, об этом глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сказал представителям информационных агентств.

По его словам, сейчас проводится инвентаризация аварийных зданий:

"Эти здания будут разделены по категориям. Полученная информация будет проанализирована, после чего будем решать, на каких территориях аварийные здания можно восстановить или нужно снести".

Глава Исполнительной власти сообщил, что работы по инвентаризации ведутся во всех 12 районах столицы: "Затем мы поднимем вопрос на государственном уровне. Постараемся в соответствующем порядке решить эти вопросы".

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Версия на азербайджанском языке Eldar Əzizov Bakıda qəzalı binaların taleyi barədə açıqlama verib

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