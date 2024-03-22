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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел обратилось к водителям, перевозящим грузы и пассажиров на дальние расстояния.
Внутренняя политика
22 марта 2024 г. 12:54
Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел обратилось к водителям, перевозящим грузы и пассажиров на дальние расстояния.

Как сообщили Report в ГУГДП, в нерабочие дни в связи с праздником Новруз органы внутренних дел, в том числе сотрудники дорожной полиции, работают в усиленном режиме.

В ведомстве призвали водителей не садиться за руль уставшими и сонными, проверять техническое состояние транспортных средств, выбирать скоростной режим в зависимости от дороги и погодных условий, а также строго следовать правилам дорожного движения.

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