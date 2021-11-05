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Для семьи шехида строится частный жилой дом

Для семьи шехида строится частный жилой дом При организационной поддержке Общественного центра дружбы Удмуртия-Азербайджан, действующего в Удмуртской автономной республике РФ, было сделано очередное пожертвование для семьи шехида Отечественной войны Тариэля Атаева. Реализацию этой инициативы также
Внутренняя политика
5 ноября 2021 г. 23:30
Для семьи шехида строится частный жилой дом

При организационной поддержке Общественного центра дружбы Удмуртия-Азербайджан, действующего в Удмуртской автономной республике РФ, было сделано очередное пожертвование для семьи шехида Отечественной войны Тариэля Атаева. Реализацию этой инициативы также поддержал Международный Фонд Евразия Пресс (МФЕП).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МФЕП.

Президент Фонда Умуд Мирзоев сообщил, что в настоящее время продолжается строительство трехкомнатного частного дома для жены шехида Тариэля Атаева - жительницы села Минахорлу Агджабединского района Ильхамы Шакир гызы Атаевой и ее двух маленьких детей.

Отметим, что Т.Атаев отличился в боях в направлении Физули, Агдере и Ходжавенда во время Отечественной войны. Отважный боец героически погиб в боях за город Шуша.

У.Мирзоев добавил, что в ходе визита в Азербайджан представителей Общественного центра дружбы Удмуртия-Азербайджан была проведена встреча примерно с 10 семьями шехидов в селах Наджафгулубейли, Минахорлу, Гаджибадаллы, а также в райцентре Агджабединского района, были изучены нужды и жилищные условия каждой из них.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid Tariyel Atayevin ailəsi üçün fərdi yaşayış evi tikilir

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