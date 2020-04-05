Для получения разрешения покинуть дом были отправлены 456 тысяч SMS-сообщений

С сегодняшнего дня начала отвечать на запросы граждан "Система выдачи разрешений и мониторинга во время особого карантинного режима".

Как сообщили Report в Госагентстве по социальным услугам гражданам и инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, с 223 тысяч телефонных гражданами на короткий номер 8103, чтобы получить разрешение покинуть дом номеров были отправлены 456 тысяч SMS-сообщений. Из них приблизительно около 284 тысяч, или 62%, не получили подтверждения из-за несоответствующего содержания.

Отправка несерьезных SMS-сообщений препятствует своевременной отправке SMS-сообщений гражданами, желающими покинуть место жительства по необходимости.

Граждане настоятельно призываются воздерживаться от подобных действий, в противном случае это может считаться нарушением требований карантинного режима.

Гражданам рекомендуется отправлять SMS-сообщения за 30 минут или за 1 час до намеченного выхода. Ответное сообщение будет доставлено в течение 1 часа.

В ответном SMS-сообщении на обращение граждан указывается срок действия разрешения.

Сообщение с подтверждением имеет следующее содержание.

Образец: "Вы можете покинуть место жительства на 2 часа с момента получения этого SMS-сообщения по 2-му индексу".

После получения подтверждающего ответа заявитель может покинуть место жительства.

В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS- сообщений граждане могут обращаться на "горячую линию" 9108 "ASAN xidmət" или же на "горячие линии" соответствующих операторов мобильной связи.

- Azercell - *1111; с городских номеров: 012 490 49 49

- Bakcell - 555; с городских номеров: 012 498 89 89

- Nar - 777⁩; с других мобильных операторов и городских номеров: 012 444 07 77.

Могут быть разные причины задержек SMS-сообщений. Например, ограничения для различных моделей телефонов нового и старого поколения, перегрузка сети из-за того, что некоторые люди неоднократно обращаются к системе без необходимости, и другие аналогичные технические причины, связанные с мобильными устройствами.

Выходя из дома, гражданин должен иметь при себе удостоверение личности.

Система SMS в настоящее время работает. В случае каких-либо проблем граждане будут немедленно проинформированы, в том числе о том, какие шаги должны быть предприняты.

Также, для получения разрешения 32 112 государственных и частных организаций, в том числе физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, зарегистрировали 494 307 разрешений через портал icaze.e-gov.az.