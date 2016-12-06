 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Детям вынужденных переселенцев, родившимся с января следующего года, не будут выплачиваться месячные пособия на питание

    Внесены изменения в Инструкцию о распределении выплачиваемых из госбюджета месячных пособий на питание вынужденным переселенцам

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане детям вынужденных переселенцев, родившимся с 1 января 2017 года, не будут выплачиваться месячные пособия на питание.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в "Инструкцию о распределении выплачиваемых из госбюджета месячных пособий на питание вынужденным переселенцам".

    Документ в связи с изменениями подписал председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов

    Согласно документу, детям вынужденных переселенцев, родившимся после 31 декабря 2016 года, не будут выплачиваться месячные пособия на питание.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi