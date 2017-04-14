Депутат предложил запретить курение в фойе Милли Меджлиса

Баку. 14 апреля.REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Ильхам Алиев предложил запретить курение в фойе парламента.

Как передает Report, И.Алиев заявил об этом при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании парламента законопроекта "Об ограничении использования табачных изделий".

Он заявил, что в Администрации президента уже свыше 10 лет запрещено курить: "Некоторое время я работал там. Может быть кто-то тайно курил. Однако, хочу сказать, что место для курения не предусмотрено. Предлагаю ввести запрет на курение в фойе Милли Меджлиса".