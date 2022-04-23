Депутат: На Съезде Победы президент обозначил дорожную карту для азербайджанской диаспоры

После исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше имеет историческое значение и символический смысл. В мероприятии принимают участие азербайджанцы со всего мира.

После исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше имеет историческое значение и символический смысл. В мероприятии принимают участие азербайджанцы со всего мира.

Об этом Report сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, член правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Муса Гулиев.

По его словам, в своем выступлении президент Ильхам Алиев обозначил дорожную карту дальнейших действий для азербайджанской диаспоры: "В ходе своего выступления президент затронул ряд важных моментов. Глава государства рассказал присутствующим о карабахском конфликте, его истории, об оккупации наших земель армянами при активной поддержке иностранных сил в начале 1990-х годов, о безуспешных попытках Азербайджана на протяжении около 30 лет мирным путем освободить свои земли. Президент, в частности, отметил: "И сегодня высокопоставленные лица в Армении все еще говорят о Минской группе. Считаю это напрасным и совершенно бессмысленным. Минская группа фактически была парализована в 2019 году. Группа, получившая в 1992 году мандат для решения данного вопроса, фактически не добилась никаких результатов. Если взглянуть сейчас на историю и действия этой группы, внесенные ею предложения, то еще раз можно убедиться в том, что эта группа была создана не для решения вопроса. Просто в то время мы были немного наивными. Эта группа была создана не для разрешения вопроса, а для увековечивания оккупации. В странах-сопредседателях Минской группы армянские лоббистские группы очень влиятельны. Именно поэтому за 28 лет эта группа не добилась никаких результатов"".

Парламентарий подчеркнул, что на данный момент не существует ни Минской группы, ни сопредседателей: "У России, Франции и США есть представители МИД, которые по отдельности занимаются этим вопросом".

М.Гулиев отметил, что восстановление территориальной целостности Азербайджана и протекание процессов в постконфликтный период в соответствии с интересами нашей страны являются основной задачей политики президента Ильхама Алиева: "Создание сильной экономики и мощной армии, обеспечение солидарности, высокого патриотического духа в обществе и победа - это историческая заслуга президента Ильхама Алиева перед азербайджанским народом".