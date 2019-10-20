Депутат: Али Керимли не имеет морального права вести себя как житель Ходжалы - МНЕНИЕ

Вчерашняя несогласованная акция т.н Национального совета и сторонников председателя Партии народного фронта Али Керимли, снова провалилась.

Национальный совет, нарушив требования закона "О свободе собраний", планировал провести митинг не в отведенном для них месте, а в неположенном.

В законе "О свободе собраний" говорится о том, что митинг можно проводить только в местах, где не будет допущено нарушения прав других лиц. А из-за того, что они пытались устроить провокацию, права людей на перемещение транспортом были нарушены. Однако, несмотря на усилия оппозиции, попытка оказалась неудачной.

Между тем, после освобождения из полиции, Али Керимли считающий себя чуть ли не «героем», отметил в своем интервью, что чувствовал себя как ходжалинским "пленником".

Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов заявил Report, что Али Керимли не имеет морального права вести себя как житель Ходжалы: "Еще в 1992 году в своих интервью, я упоминал, что в преступлениях, совершенных армянами в Ходжалы ответственность лежит как на тогдашнем правительстве, так и на опозиции. Несправедливо сравнивать все это с Ходжалинским геноцидом. Мы все как жители Ходжалы осуждаем его за такие высказывания".