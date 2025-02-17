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Действующие в Азербайджане НПО должны представить финансовую отчетность до 1 апреля

Действующие в Азербайджане НПО должны представить финансовую отчетность до 1 апреля Минюст и Агентство господдержки НПО Азербайджана призвали действующие в стране неправительственные организации представить финансовую отчетность в установленный срок – до 1 апреля текущего года.
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 13:33
Действующие в Азербайджане НПО должны представить финансовую отчетность до 1 апреля

Минюст и Агентство господдержки НПО Азербайджана призвали действующие в стране неправительственные организации представить финансовую отчетность в установленный срок – до 1 апреля текущего года.

Как сообщает Report, в своем заявлении ведомства напомнили, что согласно закону "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" и "Правилам регистрации грантовых договоров", регистрацию грантовых договоров НПО осуществляет Минюст, он же вносит информацию о полученных пожертвованиях в соответствующий реестр.

"Грантовый договор должен быть представлен в Минюст для регистрации и внесения в реестр не позднее 30 дней с даты заключения, договор об оказании услуг или выполнении работ - не позднее 15 дней, а информация о пожертвованиях - не позднее 15 дней с даты получения. По незарегистрированным договорам, а также по пожертвованиям, о которых не предоставлена информация, банковские и любые другие операции не могут проводиться", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что в соответствии с законом "О борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", любая НПО, в том числе филиал или представительство иностранной, должна составлять подробный годовой финансовый отчет об использовании грантов и пожертвований. Данный документ должен быть представлен в Минюст не позднее 1 апреля каждого года.

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Версия на английском языке NGOs functioning in Azerbaijan should submit financial reports by April 1
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