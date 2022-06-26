Данакари: Каждый должен защищать эти священные земли, независимо от религии и языка

Каждый проживающий в Азербайджане, независимо от религии и языка, должен защищать эти священные земли.

Каждый проживающий в Азербайджане, независимо от религии и языка, должен защищать эти священные земли.

Об этом Report заявил заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафиг Данакари.

Рафик Данакари поздравил азербайджанский народ и Президента с 26 июня - Днем Вооруженных Сил.

«Сегодня наш второй визит в Талыш и Суговушан. Это праздничный визит. Мы хотели отметить День Вооруженных Сил здесь, в месте, котором освободили ценой крови наших шехидов. Вы знаете, что Азербайджан – толерантная страна. Каждый в этой стране, независимо от религии и языка, должен защищать эти священные земли. Удины также принимали участие в освобождении священных земель», - сказал Данакари.