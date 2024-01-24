О нас

ЦИК зарегистрировал около 64 тыс. наблюдателей на президентские выборы

ЦИК зарегистрировал около 64 тыс. наблюдателей на президентские выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала около 64 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 12:31
ЦИК зарегистрировал около 64 тыс. наблюдателей на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала около 64 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По словам Панахова, число международных наблюдателей, без учета миссий ОБСЕ и ООН, приближается к 400.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of observers registered for extraordinary presidential elections announced
Версия на азербайджанском языке Növbədənkənar prezident seçkiləri üzrə qeydiyyatdan keçən müşahidəçilərin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

В избирательных участках устанавливаются пандусы для граждан с инвалидностью
В избирательных участках устанавливаются пандусы для граждан с инвалидностью
24 января 2024 г. 12:51
ЦИК: Печать избирательных бюллетеней завершится в течение недели
ЦИК: Печать избирательных бюллетеней завершится в течение недели
24 января 2024 г. 12:46
Председатель ЦИК: Во всех избирательных участках тестируют камеры наблюдения
Председатель ЦИК: Во всех избирательных участках тестируют камеры наблюдения
24 января 2024 г. 12:40
В Азербайджане началась печать избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами
ФотоВ Азербайджане началась печать избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами
24 января 2024 г. 12:22
В ЦИК стартовали семинары для ИТ-специалистов окружных избирательных комиссий
В ЦИК стартовали семинары для ИТ-специалистов окружных избирательных комиссий
24 января 2024 г. 11:23
ЦИК рассылает уведомления с призывом идти на выборы
ЦИК рассылает уведомления с призывом идти на выборы
24 января 2024 г. 11:08
Жительница Физули: Мы не смогли бы завоевать эту победу без единства народа
Жительница Физули: Мы не смогли бы завоевать эту победу без единства народа
24 января 2024 г. 07:23
Бывший вынужденный переселенец: Пришел конец нашей тоске по родному Физули
Бывший вынужденный переселенец: Пришел конец нашей тоске по родному Физули
24 января 2024 г. 06:53
Жительница Физули: Сегодня я возвращаюсь в родной город, без которого прожила много лет
Жительница Физули: Сегодня я возвращаюсь в родной город, без которого прожила много лет
24 января 2024 г. 06:40
В Физули возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев
В Физули возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев
24 января 2024 г. 06:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi