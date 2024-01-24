ЦИК зарегистрировал около 64 тыс. наблюдателей на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала около 64 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала около 64 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По словам Панахова, число международных наблюдателей, без учета миссий ОБСЕ и ООН, приближается к 400.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".