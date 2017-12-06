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    Центру талассемии предоставлен статус юридического лица публичного права

    В центре создан Наблюдательный совет в составе 3 человек

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра талассемии при министерстве здравоохранения.

    Как сообщает Report, согласно указу, на базе Республиканского центра талассемии министерства здравоохранения создан Центр талассемии со статусом юридического лица публичного права при минздраве Азербайджанской Республики.

    В центре создан Наблюдательный совет в составе 3 человек.

    Председатель и другие члены Наблюдательного совета центра назначаются и увольняются министром здравоохранения Азербайджанской Республики. 

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