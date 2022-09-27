О нас

Бахар Мурадова: На всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг

Бахар Мурадова: На всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг Уверена, что на всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг.
Внутренняя политика
27 сентября 2022 г. 11:43
Бахар Мурадова: На всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг

Уверена, что на всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг.

Как сообщает Report, об этом сообщила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она напомнила, что сегодня День памяти воинов, павших за азербайджанские земли: "Мы склоняем головы перед душами наших шехидов. Они отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Народ, став единым с государством, и, тесно сплотившись вокруг главы страны, "Железным кулаком" нанес врагу удар. Уверена, что на всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Bahar Muradova: Azerbaijani flag will wave at all our border posts
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: "Bütün sərhəd məntəqələrimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq"

Самое важное

Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi