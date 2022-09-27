Бахар Мурадова: На всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг

Уверена, что на всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг.
Как сообщает Report, об этом сообщила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.
Она напомнила, что сегодня День памяти воинов, павших за азербайджанские земли: "Мы склоняем головы перед душами наших шехидов. Они отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Народ, став единым с государством, и, тесно сплотившись вокруг главы страны, "Железным кулаком" нанес врагу удар. Уверена, что на всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг".