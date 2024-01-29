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Бахар Мурадова: Мы хотим активного участия женщин в общественно-политических процессах

Бахар Мурадова: Мы хотим активного участия женщин в общественно-политических процессах Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей стремится поддержать участие женщин в выборах.
Внутренняя политика
29 января 2024 г. 11:06
Бахар Мурадова: Мы хотим активного участия женщин в общественно-политических процессах

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей стремится поддержать участие женщин в выборах.

Как сообщает Report, об этом заявила глава комитета Бахар Мурадова.

Она отметила, что каждый имеет право воспользоваться своим гражданском правом.

"Хотелось бы, чтобы женщины активно участвовали в общественно-политических процессах. Мы поощряем участие женщин в выборах. Наш долг - помочь им. Женщины играют огромную роль в семье. Поэтому роль женщин в жизни общества неоспорима", - сказала она.



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Версия на английском языке Bahar Muradova: 'We want active participation of women in social and political processes'
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: "Qadınların ictimai-siyasi proseslərdə aktiv iştirakını istəyirik"

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