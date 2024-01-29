Бахар Мурадова: Мы хотим активного участия женщин в общественно-политических процессах

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей стремится поддержать участие женщин в выборах.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей стремится поддержать участие женщин в выборах.

Как сообщает Report, об этом заявила глава комитета Бахар Мурадова.

Она отметила, что каждый имеет право воспользоваться своим гражданском правом.

"Хотелось бы, чтобы женщины активно участвовали в общественно-политических процессах. Мы поощряем участие женщин в выборах. Наш долг - помочь им. Женщины играют огромную роль в семье. Поэтому роль женщин в жизни общества неоспорима", - сказала она.





