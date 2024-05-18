Заложен фундамент села Кархулу Джебраильского района

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Кархулу Джебраильского района.

18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Кархулу Джебраильского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о предстоящих работах в селе.

Было отмечено, что село Кархулу, входящее в административную территорию Джебраильского района, с севера огибает автомобильная дорога Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, с юга и юго-востока – железнодорожная линия Горадиз-Агбенд.

Проектируемая до 2040 года территория села составляет 313 гектара. За этот период предусмотрено спроектировать, а также построить 940 индивидуальных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей.

В селе будут построены административное здание, клуб-общинный центр, центр семейного здоровья и спортивно-оздоровительный центры, предприятие бытового обслуживания, объекты торговли и малого бизнеса. Кроме того, согласно Генеральному плану, в селе в соответствии с потребностями населения будут построены две полные средние школы и четыре детских сада.

В соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения" до 2026 года, площадь проектируемой территории на первом этапе составляет 125 гектаров. На данном этапе предусмотрено проектирование и строительство 145 индивидуальных домов для 691 жителя.

Отметим, что по поручению главы государства все работы будут выполнены на самом высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Кархулу.