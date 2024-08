Азербайджан представил инновационные проекты в сфере юридической помощи на международной конференции

Как сообщает Report, на конференции The 9th Conference on Control and Optimization with Industrial Applications - COIA-2024, состоявшейся в Стамбульском университете Джеррахпаша, участники были проинформированы о проектах "Электронный ордер" и повышении эффективности профессиональной юридической помощи, реализуемых в Азербайджане.

На конференции выступили председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, доктор философии по праву Анар Багиров, ректор Академии Коллегии адвокатов, доктор юридических наук, профессор Амир Алиев и другие представители юридической сферы страны.

Отметим, что конференция, организованная Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, Стамбульским университетом Джеррахпаша, Университетом Агры имени Ибрагима Чечена и Бакинским государственным университетом, прошла 27-29 августа.