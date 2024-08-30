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Азербайджан представил инновационные проекты в сфере юридической помощи на международной конференции

Азербайджан представил инновационные проекты в сфере юридической помощи на международной конференции Азербайджан представил инновационные проекты в сфере юридической помощи на международной конференции в Стамбуле.
Внутренняя политика
30 августа 2024 г. 16:46
Азербайджан представил инновационные проекты в сфере юридической помощи на международной конференции

Азербайджан представил инновационные проекты в сфере юридической помощи на международной конференции в Стамбуле.

Как сообщает Report, на конференции The 9th Conference on Control and Optimization with Industrial Applications - COIA-2024, состоявшейся в Стамбульском университете Джеррахпаша, участники были проинформированы о проектах "Электронный ордер" и повышении эффективности профессиональной юридической помощи, реализуемых в Азербайджане.

На конференции выступили председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, доктор философии по праву Анар Багиров, ректор Академии Коллегии адвокатов, доктор юридических наук, профессор Амир Алиев и другие представители юридической сферы страны.

Отметим, что конференция, организованная Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, Стамбульским университетом Джеррахпаша, Университетом Агры имени Ибрагима Чечена и Бакинским государственным университетом, прошла 27-29 августа.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan presents innovative legal aid projects at international conference in Istanbul
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq konfransda Azərbaycanda peşəkar hüquqi yardım üzrə layihələr barədə məlumat verilib

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